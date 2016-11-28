KBB operasyonu

KBB Uzm. Dr. Ziya Saltürk ile opera sanatçısı Timur Doğanay, ses tellerinde sorun yaşayanlara piyano ile terapi uyguluyor. Tedavi olan hastalar daha iyi bir sese sahip oluyor. Hiç konuşamayanlar ise şarkı söyleyerek hastaneden ayrılıyor...
İstanbul'da bulunan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) bölümünde 1 yıldır ilginç bir tedavi yöntemi uygulanıyor. KBB Uzmanı Dr. Ziya Saltürk ve 35yıllık devlet opera sanatçısı TimurDoğanay, ses tellerinde sorun olanhastaları piyona eşliğinde yapılanterapiyle sağlıklarına kavuşturuyor. Bu sayede hastalar eskisinden daha iyi konuşabiliyor. Hastanelerde bir ilk olan bu uygulamada hastalar önce doktor Saltürk tarafından muayene ediliyor. Ardından opera sanatçısı Doğanay,poliklinik odasındaki piyano klavyesieşliğinde hastalara en kalın ve enince sesleri çıkarttırıyor. Bu sayede rahatsızlık yaşayanlar seslerini en iyi aralıkta kullanmayı öğreniyor. Bu terapiye katılanların çoğunluğunu ise ev hanımları, öğretmenler, avukatlar ve seyyar satıcılar oluşturuyor. 4 ila 8 hafta arasında süren terapiler sonrası hastalar daha sağlıklı bir ses tonuna sahip oluyor. Ses tellerinde kısılma nedeniyle polikliniğe başvuran Selda Nergis, "Terapiye yeni başladık. 2'inci seansıma geldim. Artık kendimi daha rahat ifade edebiliyorum" dedi.
TALEP GİTTİKÇE ÇOĞALIYOR
Devlet opera sanatçısı Timur Doğanay da "Amacımız sesini kaybetmişkişilere güzel bir ses sağlamak. Hiç sesi çıkmayan bir hasta, buradan konuşarak, şarkı söyleme pozisyonunda gittiği zaman biz mutluluktan uçuyoruz. Talep de gitgide çoğalmaya başladı" diye konuştu. Dr. Ziya Saltürk ise, "Terapiyi ciddiyi alan vedüzenli gelen hastalarımızın sağlıklısonuçlar alıyor" şeklinde konuştu.
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