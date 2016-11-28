Kaderin böylesi

İstanbul Şişli'de bir akaryakıt istasyonu soygunu sırasında yoldan geçerken boynuna isabet eden kurşunla can veren Halil İbrahim Karanfil (42) son yolculuğuna uğurlandı. Özel bir şirkette muhasebecilik yapan Karanfil için Kasımpaşa Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Lütfiye Karanfil, bir yanına oğlu EyüpEfe'yi diğer yanına da kızı İrem'i alarakeşinin tabutunun başında gözyaşı döktü.
ONLAR DA BABASIZ BÜYÜMÜŞ
Karanfil'in hem kendisinin hem de eşi Lütfiye Karanfil'in çocuk yaşta babalarını kaybettikleri öğrenildi. Çiftin bu yüzden de BabalarGünü'nü hiç kutlamadıkları belirtildi. Halil İbrahim Karanfil, Kur'an-ı Kerim öğrenmek için gittiği kurstan, otomobiliyle evine dönerken bir akaryakıt istasyonunu soyan hırsızlarla polis arasındaki çatışma sırasında öldürülmüştü. Kurşunun kimin silahından çıktığı Adli Tıp raporunun ardından tespit edilecek.
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