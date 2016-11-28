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Kaderin böylesi

Kaderin böylesi
İstanbul Şişli'de bir akaryakıt istasyonu soygunu sırasında yoldan geçerken boynuna isabet eden kurşunla can veren (42) son yolculuğuna uğurlandı. Özel bir şirkette muhasebecilik yapan Karanfil için Kasımpaşa Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Lütfiye Karanfil, bir yanına oğlu Eyüp Efe'yi diğer yanına da kızı İrem'i alarak eşinin tabutunun başında gözyaşı döktü.

ONLAR DA BABASIZ BÜYÜMÜŞ
Karanfil'in hem kendisinin hem de eşi Lütfiye Karanfil'in çocuk yaşta babalarını kaybettikleri öğrenildi. Çiftin bu yüzden de Babalar Günü'nü hiç kutlamadıkları belirtildi. Halil İbrahim Karanfil, Kur'an-ı Kerim öğrenmek için gittiği kurstan, otomobiliyle evine dönerken bir akaryakıt istasyonunu soyan hırsızlarla polis arasındaki çatışma sırasında öldürülmüştü. Kurşunun kimin silahından çıktığı Adli Tıp raporunun ardından tespit edilecek.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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