İyilik saçtı

Sakarya'da yaşayan 8. sınıf öğrencisi Lale Gümüş (13), zihinsel engelli kardeşinin yaşadığı zorluklardan etkilendi. Çaresi bulunamayan hastalıklara yakalanan çocuklara yardım eli uzatmak için harekete geçti. "Her şey paradeğildir, parası olmasabile herkes bir şekilde yardımedebilir" diyen küçük kız, lösemili çocukların saçlarının döküldüğünü görünce saçlarını uzatıp, bağışlama kararı aldı. Saçlarına özenle bakıp uzattı. Peruk yapımı için yeterli uzunluğa ulaşan saçlarını dün kuaföre giderek kestirdi. Ardından saçlarınıLösemi ve KanserHastaları SağlıkEğitim Derneğine(KANSERDER)bağışladı. Bu davranışıyla herkesin takdirini toplayan Lale Gümüş şöyle konuştu: "Hastalıktan dolayısaçını kaybedenlerbirazcık sevinsin,aynaya baktıklarındamutlu hissetsinlerdiye bunu yaptım. Saç uzatmak zordu.Ancak başardım."
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