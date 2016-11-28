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İyilik saçtı

, saçlarını lösemili çocuklara peruk yapılması için bağışladı. “Aynaya baktıklarında mutlu hissetsinler” dedi...

İyilik saçtı
Sakarya'da yaşayan 8. sınıf öğrencisi Lale Gümüş (13), zihinsel engelli kardeşinin yaşadığı zorluklardan etkilendi. Çaresi bulunamayan hastalıklara yakalanan çocuklara yardım eli uzatmak için harekete geçti. "Her şey para değildir, parası olmasa bile herkes bir şekilde yardım edebilir" diyen küçük kız, lösemili çocukların saçlarının döküldüğünü görünce saçlarını uzatıp, bağışlama kararı aldı. Saçlarına özenle bakıp uzattı. Peruk yapımı için yeterli uzunluğa ulaşan saçlarını dün kuaföre giderek kestirdi. Ardından saçlarını Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneğine (KANSERDER) bağışladı. Bu davranışıyla herkesin takdirini toplayan şöyle konuştu: "Hastalıktan dolayı saçını kaybedenler birazcık sevinsin, aynaya baktıklarında mutlu hissetsinler diye bunu yaptım. Saç uzatmak zordu. Ancak başardım."
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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