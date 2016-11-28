İşte Can’ın ‘gazetecileri’

İşte Can Dündar'ın Türkiye'yi hedef alan yalanlarının arkasındaki gerçek:
HÜKÜMLÜ Ş.D: Silahlı terör örgütüne üye. Kuzey Irak'tan gelen bombacı eylemciye evinde yataklık yaptı.
HÜKÜMLÜ S.T: Gaziantep'te molotof kokteyli atmaya teşebbüs etti, terör örgütü pankartı açtı.
HÜKÜMLÜ A.İ: 'Siyabend' kod adı ile Kuzey Irak'tan bomba düzeneği getirdi.
HÜKÜMLÜ A.U: Basın İlan Kurumu Başkanı'nı ve şef yardımcısını öldürme eylemine katıldı.
HÜKÜMLÜ A.O.Ş: Av bıçağı ile bir kişiyi 7'si derin olmak üzere toplam 16 bıçak darbesi ile çeşitli yerlerinden yaraladı. Cinayetin ardından bankın üzerinde bulunan 4 bin TL'yi alarak olay yerinden ayrıldı, Yaralı şahıs daha sonra hayatını kaybetti.
HÜKÜM ÖZLÜ A.S: Tartıştığı kişiyi darp ederek öldürdü.
HÜKÜMLÜ B.A: 2 polisin şehit edildiği, 3 polisinde yaralandığı terör eylemi ile; 1 askeri aracın taranması sonucu 1 askerin şehit edildiği 4 askerin de yaralandığı terör eylemine katıldı.
HÜKÜMLÜ C.B: Tartıştığı şahsı bıçakla ağır yaraladı.
HÜKÜMLÜ C.D: Patlayıcı madde bulundurma suçunu işleyen C.D. 2009'da terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın doğum günü münasebetiyle gerçekleştirilen yasadışı gösteri eylemini de organize etti.
HÜKÜMLÜ C.K: Bombalı pankart asma ve kuyumcu soygunu eylemlerine katıldı.
HÜKÜMLÜ E.S: Sinop Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne bombalı saldırı eylemine katıldı.
HÜKÜMLÜ E.Z: Silahlı gasp ve sahte polis kimliği kullanmak suçlarını işledi.
HÜKÜMLÜ F.K: Bıçakla yaralama.
HÜKÜMLÜ H.D: Lastik yakma, güvenlik güçlerine taşlı ve molotoflu eylemi organize etti.
HÜKÜMLÜ H.K: Esenyurt'ta 3 jandarma erine silahlı saldırı sonucu iki erin şehit edilmesi eylemine; Haramidere MHP seçim irtibat bürosunun silahla taranması olayına ve Avcılar'da polis otosuna ve işyerine bombalı silahlı saldırı eylemine katıldı.
HÜKÜMLÜ E.İ: Silahlı terör örgütüne üye olma ve tehditle haraç toplama suçlarını işledi.
HÜKÜMLÜ K.Y: Bir binbaşının şehit edilmesi eylemine katıldı.
TUTUKLU M.D: Bomba düzeneği hazırlama, taşıma, yerleştirme, patlayıcı madde üretme gibi eylemlere karıştığı tespit edildi.
TUTUKLU M.L.Y: Kasten adam öldürme.
HÜKÜMLÜ Y.K: KPKK kampında 3.5 ay eğitim aldığı ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu saptandı.
SABAH
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bu türk düşmanı bu devletin vatandaşı olamaz. bir daha bu ülkeye girmemeli
bu cübüsün ückagizci oldugunu hamisi Almanya gayet iyi biliyor...sadece su anda ona böyle yalancilar lazim...inanin günü gelince o cübüsü Cumhurbaskanlarinin bile agirladigini hatirlamayacaklardir...lerikei zamanlarda Ankara Berlinin atancagi bir iki olumlu adimdan sonra Berlin dostumuz diye beyanlarda bulunursa...cok büyük hata yapar ki..Berlin hic bir dönem Ankaranin dostu olmamistir...sadece öyle gözükmüstür...bizde kör idik zaten.
tek kelime ile terörist pislik.
ey can dündar...CANIN CEHENNEME...
tc. devletine inanmayıpta bu haine inanan ap ye yuh olsun salak ap gelin türkiyede bu hainin söyledikleri neden tutuklanmış savcıları ile görüşün hakikatı görün yok onların derdide düşmanlık haçlılık
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