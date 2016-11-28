İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından askerlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 62 kişi hakkında hazırlanan ilk iddianame, Başsavcılık tarafından onaylandı.

Darbe girişimi sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca askerler hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, aralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalışan subayların da bulunduğu 28'i tutuklu 62 asker hakkında ilk iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet savcıları Hikmet Pak ve Bülent Başer tarafından hazırlanan iddianamede, 28 rütbeli subay ve astsubay ile 34 erin, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame de ayrıca bu şüphelilerin bir kısmının "Silahlı terör örgütüne üye olmak", bir kısmının da "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Savcıların yazımının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen iddianame, Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından incelendi. Savcı Uçar'ın onaylamasının ardından iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

FETÖ'NÜN EYLEMLERİ ANLATILDI

FETÖ'nün anlatıldığı iddianamede, Tahşiye grubuna kumpas, Selam Tevhid'de kumpas, MİT tırlarının durdurulması, 17-25 Aralık süreci, bazı soruşturmalarda yapılan usulsüz işlem ve yasa dışı dinlemeler, öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti örgütün eylemleri arasında sıralandı.

İddianamede, son eylem olarak da 15 Temmuz darbe girişimi ele alındı. Darbe kalkışması öncesinde Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki hazırlıklar ve olay günü yaşanan diğer gelişmelere de yer verilen iddianamede, darbeci askerlerin İstanbul'da yaptıkları toplantı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ele geçirilmesi de anlatıldı.

İddianamede tanık ifadelerine de yer verildi.