İsrail’den teşekkür telefonu

İsrail'de 22 Kasım'da başlayan ve günlerce süren orman yangınları, dün kontrol altına alındı. CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan ile İsrailCumhurbaşkanı Reuven Rivlin dün sürpriz bir telefon görüşmesi yaptı. Rivlin, Türkiye'nin gönderdiği yangın söndürmeuçağı nedeniyle Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. İsrail, ülkenin çeşitli noktalarında çıkan yangınların söndürülebilmesi için Türkiye dahil bazı ülkelerden yardım talebinde bulunmuştu. Yangın söndürme çalışmalarına Türkiye, ABD, İtalya, Hırvatistan, İspanya, Yunanistan, Filistin, Mısır, Ürdün ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi destek vermişti.
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