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’den telefonu

İsrail’den teşekkür telefonu
İsrail'de 22 Kasım'da başlayan ve günlerce süren orman yangınları, dün kontrol altına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin dün sürpriz bir telefon görüşmesi yaptı. Rivlin, Türkiye'nin gönderdiği yangın söndürme uçağı nedeniyle Erdoğan'a lerini iletti. , ülkenin çeşitli noktalarında çıkan yangınların söndürülebilmesi için Türkiye dahil bazı ülkelerden yardım talebinde bulunmuştu. Yangın söndürme çalışmalarına Türkiye, ABD, İtalya, Hırvatistan, İspanya, Yunanistan, Filistin, Mısır, Ürdün ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi destek vermişti.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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