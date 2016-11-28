İddianamede Botan hakkında 11 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası istendi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, anayasa değişikliği kapsamında dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Botan hakkında geçen yıl 27 Nisan, 12 Ekim ve 9 Kasım'da yaptığı konuşmalarla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame ise Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Millletvekili Botan'ın Terör örgütü PKK, elelbaşı Öcalan ile terör ve şiddet eylemlerini övdüğü ve örgütün propogandasını yaptığı belirtildi. Botan hakkında, 'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Suç işlemeye alenen tahrik' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 11 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.