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'de bomba yüklü araç imha edildi

Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Hakkari'de bomba yüklü bir araç kontrollü biçimde imha edildi.

PKKnın hain tuzağı suya düştü
'de bomba yüklü bir araç imha edildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucu bugün Ödekli köyü Doğanca mezrasında bomba yüklü bir araç tespit edildiği belirtildi. Bomba yüklü aracın kontrollü olarak patlatıldığı ve konu ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi 18:59
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