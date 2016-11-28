İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ataş hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak", HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat ile ilgili ise "Suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla hazırlanan iddianameler kabul edilerek dava açıldı.

Yüksekdağ ve Ataş'ın İzmir'de şubat ayında katıldığı panelde yaptıkları konuşmalar nedeniyle haklarında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırlanan, Yüksekdağ ve Ataş hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek dava açıldı.

Soruşturmaya ilişkin Yüksekdağ ve Ataş'ın ifadesine başvurulmak için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazıldığı ancak çıkartılan tebligata rağmen ikilinin savunmasını yapmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimat bürosuna gitmediği bilgisi yer alan iddianamede, şüphelilerin paneldeki konuşmalarında, ülkenin bulunduğu terörle mücadele sürecinde "Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki terör eylemlerinin, öz yönetim talebi ve mücadelesinin demokratik bir hak" olarak ifade edildiği, bu söylemlerin "terör örgütü propagandası" anlamını taşıdığı vurgulandı.

İddianamede, Yüksekdağ'ın konuşmasından alıntılar yapılarak, sözlerinde terör eylemlerini "halk mücadelesi" olarak gösterdiğine ve terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığına dikkat çekildi.

Ataş'ın aynı paneldeki konuşmalarına da yer verilen iddianamede, bu sözlerin PKK terör örgütünün ülkeyi bölmeye yönelik eylemleriyle örtüştüğü, konuşmaların topluluğa karşı yapılmasının da "terör örgütü propagandasını yapmak" anlamını taşıdığı belirtildi.

HDP'Lİ IRGAT'A 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Irgat hakkında ise "Suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, İzmir 40. Asliye Ceza Mahkemesinde kabul edilerek 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede, 2015 Şubat'ta İzmir Valiliğinin yasakladığı mitingi protesto etmek amacıyla Alsancak semtinde düzenlenen eyleme katılan Irgat'ın, konuşmasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı "siyasi bir kişilik, tutsak" olarak nitelendirmesi, terör eylemlerinden "özgürlük mücadelesi" şeklinde bahsetmesi, Öcalan lehine atılan sloganlara destek vermesi nedeniyle "Suçu ve suçluyu övmek" eylemini gerçekleştirdiği belirtildi.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör soruşturması çerçevesinde daha önce çağrılmasına rağmen ifadeye gitmediği gerekçesiyle 4 Kasım'da Ankara'daki evinde gözaltına alınmış, Diyarbakır'da çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Kocaeli F Tipi Cezaevine gönderilmişti.