Fidel Castro için taziyeye gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Küba devriminin lideri Fidel Castro'nun vefatı dolayısıyla, Küba'nın Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu.
Kılıçdaroğlu'nu büyükelçiliğe gelişinde, Büyükelçi Alberto Gonzalez Casals karşıladı.
Casals'a başsağlığı dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, Castro için oluşturulan salona geçerek taziye defterini imzaladı. Kılıçdaroğlu, deftere şunları yazdı:
"Fidel Castro, tarih yazan lider. Halkının özgürlüğü ve bağımsızlığı için mücadele eden lider. Mustafa Kemal Atatürk'ü esin kaynağı olarak gören lider. Tarih, onu unutmayacak. Bizler de hep anımsayacak ve unutturmayacağız. Onu, saygıyla, sonsuzluğa uğurluyoruz."
Kılıçdaroğlu, taziye defterini imzaladıktan sonra, büyükelçilikteki Fidel Castro fotoğraflarını inceledi. Kılıçdaroğlu fotoğraflar hakkında Casals'dan bilgi aldıktan sonra büyükelçilikten ayrıldı.
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dünya lideri olma yolunda kimseden vaat almaya niyeti yok sizler sokun kafanızı kuma
bu adam aklini kacirmis dersinki babasinin oglu fidel castro... babasina okadar aglamamistir nekadar da fidele manyak bunlarin ya
git de şehit ailelerini ziyaret et utanmaz herif
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