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Fidel Castro için taziyeye gitti

Fidel Castro için Küba'nın Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulunan 'nu Büyükelçi Alberto Gonzalez Casals karşıladı.

Fidel Castro için taziyeye gitti

CHP Genel Başkanı , Küba devriminin lideri Fidel Castro'nun vefatı dolayısıyla, Küba'nın Ankara Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nu büyükelçiliğe gelişinde, Büyükelçi Alberto Gonzalez Casals karşıladı.

Casals'a başsağlığı dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, Castro için oluşturulan salona geçerek taziye defterini imzaladı. Kılıçdaroğlu, deftere şunları yazdı:

"Fidel Castro, tarih yazan lider. Halkının özgürlüğü ve bağımsızlığı için mücadele eden lider. Mustafa Kemal Atatürk'ü esin kaynağı olarak gören lider. Tarih, onu unutmayacak. Bizler de hep anımsayacak ve unutturmayacağız. Onu, saygıyla, sonsuzluğa uğurluyoruz."

Kılıçdaroğlu, taziye defterini imzaladıktan sonra, büyükelçilikteki Fidel Castro fotoğraflarını inceledi. Kılıçdaroğlu fotoğraflar hakkında Casals'dan bilgi aldıktan sonra büyükelçilikten ayrıldı.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi 14:40
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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misafir misafir

dünya lideri olma yolunda kimseden vaat almaya niyeti yok sizler sokun kafanızı kuma

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evet0
hayır0
cevapla 28.11.2016 16:45
tesa tesa

bu adam aklini kacirmis dersinki babasinin oglu fidel castro... babasina okadar aglamamistir nekadar da fidele manyak bunlarin ya

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 28.11.2016 15:53
calp calp

git de şehit ailelerini ziyaret et utanmaz herif

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evet1
hayır0
cevapla 28.11.2016 15:31
T&#252;rk M&#252;cahid Türk Mücahid

YakıŞır !

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 28.11.2016 15:06
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