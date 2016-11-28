İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İstanbul'da terör örgütü FETÖ adına faaliyet yürütüldüğü ve örgüte destek sağlamak için para toplandığı istihbaratı alınan Denge Platformu adlı derneğin merkezi ile dernek yöneticileri ve bazı çalışanların adreslerine baskın düzenlendi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda, aralarında dernek yöneticileri ile çalışanlarının da bulunduğu 37 kişi yakalandı. Dernekte ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, terör örgütü FETÖ'ye ait dijital suç unsurları, yasa dışı materyaller ve dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunan ve dernekte çaycı olarak çalışan H.K'nın ifadesinde, dernekte terör örgütü FETÖ adına toplantı ve seminerler yapıldığını, Fetullah Gülen'in videolarının izlettirildiğini, örgüte destek sağlamak için para toplandığını, bu faaliyetler yürütülürken gizliliğe dikkat edildiğini ve faaliyetlere katılanların cep telefonlarının toplantı salonu girişinde görevliler tarafından toplandığını iddia etti.

Şüphelilerden 4'ünün örgütün şifreli mesajlaşma programı olan "ByLock" kullandığı, 3'ünün Kimse Yok Mu Derneği'ne bağışta bulunduğu, 19'unun ise Fetullah Gülen'in talimatının ardından Bank Asya'da hesap açtığının tespit edildiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 37 şüpheli adliyeye sevk edilirken, soruşturma kapsamında 17 kişinin arandığı bildirildi.