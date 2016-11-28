FETÖ’nün 40 yılını anlattı

Adalet Bakanlığı, Meclis FETÖDarbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na "FETÖve 15 Temmuz Terörist DarbeKalkışması" başlıklı rapor gönderdi. Raporda, FETÖ'nün 40 yılı gözler önüne serildi. Örgütün devlete ise 3 aşamada sızdığı kaydedildi. O 3 aşama ise şöyle tarif edildi: 1980 darbesinden önce Işık Evleri ve dershanelerle eğitime el attı. 1980 darbesi sonrası okullaşma ve kadrolaşma hareketini tamamladı. Fethullah Gülen'in ABD'ye kaçmasının ardından terör örgütü yapılanmasını tamamladı.
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