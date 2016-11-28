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’nün 40 yılını anlattı

FETÖ’nün 40 yılını anlattı
Adalet Bakanlığı, Meclis Girişimini Araştırma u'na "FETÖ ve 15 Temmuz Terörist Darbe Kalkışması" başlıklı rapor gönderdi. Raporda, FETÖ'nün 40 yılı gözler önüne serildi. Örgütün devlete ise 3 aşamada sızdığı kaydedildi. O 3 aşama ise şöyle tarif edildi: 1980 darbesinden önce Işık Evleri ve dershanelerle eğitime el attı. 1980 darbesi sonrası okullaşma ve kadrolaşma hareketini tamamladı. 'in ABD'ye kaçmasının ardından terör örgütü yapılanmasını tamamladı.

EVRİN GÜVENDİK
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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