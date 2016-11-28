Eşine kızdı evi yaktı

Kırıkkale'de dün S.Ç. eşi K.Ç.ile tartıştı. Çılgına dönen adam,oturduğu iki odalı evini ateşe verdi.Alevler kısa sürede büyüdü. Büyük panikyaşayan ve yangına ilk müdahaleyi yapanmahalleli durumu itfaiye ekiplerinebildirdi. Olay yerine giden ekipler,alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.Bir vatandaş ise şunları söyledi:"Alevleri görünce hemen kovayasu doldurdum. Yardıma koştum.Yangının etkisini az da olsa azalttık"
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