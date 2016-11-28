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Eşine kızdı evi yaktı

Eşine kızdı evi yaktı
Kırıkkale'de dün S.Ç. eşi K.Ç. ile tartıştı. Çılgına dönen adam, oturduğu iki odalı evini ateşe verdi. Alevler kısa sürede büyüdü. Büyük panik yaşayan ve yangına ilk müdahaleyi yapan mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Bir vatandaş ise şunları söyledi: "Alevleri görünce hemen kovaya su doldurdum. Yardıma koştum. Yangının etkisini az da olsa azalttık"
  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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