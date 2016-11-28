Erdoğan'ın resti sonrası Avrupa'yı korku sardı

Erdoğan'ın sözleri komşu Yunanistan ve Bulgaristan'da mültecilere yönelik yeni tedbirlerin alınmasına neden oldu. Erdoğan'ın mültecilere ilişkin sözlerine yer verilen haberlerde Bulgar ve Yunanistan medyası, bunu 'Avrupa'ya yönelik' tehdit olarak nitelendirdi ve ' Erdoğan yine mültecilere sınırlarını açmak için AB'ye tehdit etti' başlıkları kullanıldı.
'TÜRKİYE SINIRI 2'NCİ DERECE TEHLİKELİ BÖLGE'
Türkiye sınırını gezen Bulgar Savunma Bakanı Nikolay Nençev, askerlerinin yakın zaman içinde daha iyi kıyafet ve ekipmana sahip olacağını söyledi. Bulgar medyasına yansıyan haberlere göre, 'Türk- Bulgar sınırı ulusal acil eylem planında 2'nci derece tehlikeli bölge' olarak ilan edildi. Yeni ve uzun vadeli askeri planlamada gerekirse sınıra mülteci akınına karşın 2 bin askeri bir kaç saat içerisinde dağıtılabileceği bilgisine yer verildi. Bulgar basınına konuşan Savunma Bakanı Nençev şöyle dedi:
SINIRA 2 BİN ASKER
"Gördüklerimden ve anladıklarımdan oldukça memnunum. Yaklaşık bir aylık bir süre içinde 350 kişiden fazla mülteci yakalandı. Buna çok yüksek bir not veriyorum. Mülteci krizi doğrudan Bulgaristan ulusal güvenliğini tehdit eden bir problemdir ve sınır güvenliği ile alakalı verilen görevlerde mümkün olduğunca ciddi olacağız. Gerektiğinde sınır bölgesine, sınır güvenliğini sağlamak için, verilen görevleri gerçekleştirmek için birkaç saat içinde yaklaşık olarak 2 bin asker dağıtılabilir. Görüyorum ki, sınır bölgesindeki küçük yerleşim yerlerinde bizim çocuklar insanların etraflarında iken daha sakinler."
Yunan basını ise Erdoğan'ın mültecilere ilişkin sözlerinin ardından uygulamaya geçtiğini öne sürerek, 'Günlük 3 bin mültecinin Yunan sahillerine gönderileceğini' iddia etti.
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