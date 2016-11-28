İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Türkiye'nin İsrail'e gönderdiği yangın söndürme aracından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini arayan İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'den büyük tepki çeken "ezan" kanununu tekrar gözden geçirmelerini istedi.
İsrail, ülkenin çeşitli noktalarında çıkan yangınların söndürülebilmesi için Türkiye dahil bazı ülkelerden yardım talebinde bulunmuştu.
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