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Erdoğan'dan 'e '' uyarısı

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Rivlin ile telefonda görüştü. Erdoğan, Rivlin'den büyük tepkilere neden olan '' kanunu hakkında uyarıda bulundu.

Erdoğandan İsraile ezan uyarısı

, Türkiye'nin İsrail'e gönderdiği yangın söndürme aracından dolayı Cumhurbaşkanı 'a teşekkür etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini arayan İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'den büyük tepki çeken "" kanununu tekrar gözden geçirmelerini istedi.

İsrail, ülkenin çeşitli noktalarında çıkan yangınların söndürülebilmesi için Türkiye dahil bazı ülkelerden yardım talebinde bulunmuştu.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi 01:48
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