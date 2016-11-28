Erdoğan'a suikast girişimiyle ilgili önemli gelişme!

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Muğla Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konakladığı otele baskın düzenleyerek suikast girişiminde bulunan 47 hain cuntacı hakkında dava açıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ilişkin 47 sanık hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimiyle ilgili 3'ü firari 47 şüpheli hakkında hazırladıkları iddianamenin tamamlandığını bildirdi.
Topuz, açıklamasında, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca hazırlanan iddianame 15 Kasım 2016 tarihinde görevli ve yetkili Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunulmuş olup, bugün itibarıyla kabul edilerek kovuşturmaya başlanılmıştır." ifadelerine yer verdi.
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