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‘En büyük bedeli Avrupa öder ’

‘En büyük bedeli Avrupa öder ’
İngiltere temaslarını tamamlayan Başbakan Yardımcısı , Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği Rezidansı'nda basın toplantısı düzenledi. AB'nin Türkiye'ye karşı tavrını eleştiren Kurtulmuş, şunları söyledi: "Türkiye'yi kaybetmiş bir AB daha fazla içine kapanacak demektir. Avrupalı siyasetçiler, yüzbinlerce illegal göçmenle karşılaşsalar ne yapacaklar? Bunu düşünmeleri lazım. Aksi takdirde büyük bedeli AB öder."
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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