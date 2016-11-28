Drone orada!

HAVA TRAFİĞİ ARTACAK
Öyle ki İnsansız Hava Aracı (İHA) ile insanlı hava aracı (uçak, helikopter) karşılaştığında pilotun yapacağı davranışları tespit edilerek, matematiksel olarak kanıtlamayı başardı. Yıldız'ın yakın geleceğin en büyük sektörleri arasında yer alan sivil İHA'larla ilgili çalışmaları dünyayı bile şoke etti! Öyle ki Türk mühendisin bu çalışması, alanında en saygın bilimsel dergilerinden birinde yayınlandı. Yıldız, çalışmasıyla alakalı şunları anlattı: "Çok yakında havada trafik artacak. Bir uçakla bir İHA karşılaştığında pilotun davranışları ne olacak. Üzerine doğru gelen bir İHA'yı görünce pilot sağa mı kaçacak, sola mı dönecek, aşağı-yukarı mı manevra yapacak. Tüm bunlar bilinmiyordu."
PİZZA BİLE TAŞIYACAK
Dronların, pizza taşımadan, kuryeye, güvenlik sektöründen, film sektörüne, tarımdan, bilişim sektörüne kadar her alanda günlük hayatta kullanılmaya hazır olduğunu söyleyen Doç. Yıldız sözlerine şöyle devam etti: "Teknoloji hazır ancak hava trafik kuralları hazır değil. Sivil havacılık kurumları resmi olarak hava sahası trafik kurallarını belirlemeli. Hangi yükseklikten uçacaklar. Kim kime yol verecek. Tüm bunlar netleşmeden havada çok sayıda kaza yaşanabilir..."
KAYIT ETTİRMEK ŞART!
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM), yayınladığı talimatla birlikte Türkiye'de de tıpkı ABD'deki gibi drone kayıt ettirme koşulu getirildi. Eğer sahip olduğunuz droneun azami kalkış ağırlığı 500 gram ile 25 kilogram arasındaysa, SHGM tarafından web üzerinden açılan kayıt sistemine drone kayıt işlemini yapmanız zorunlu. SHGM tarafından yayınlanan talimat, bu ürünlerin üretimi ve ithalatı, yetkinlik, sigorta ve drone pilotlarının eğitimi gibi konuları da kapsıyor.
SAFURE CANTÜRK
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