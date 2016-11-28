Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir grup PKK'lı terörist, yol güvenliğini sağlayan güvenlik korucularına uzun namlulu silahlarla saldırdı. Çıkan çatışmada 1 korucu şehit olurken, 1 korucu yaralandı.

Olay, Silvan ilçesi Çardak ve Susuz köyleri arasında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, bir grup PKK'lı terörist tarafından yol güvenliğini sağlayan güvenlik korucularına uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Korucuların da karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 1 korucu şehit olurken, 1 korucu da yaralandı. Yaralı korucu Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.