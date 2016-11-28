Yol Durumu
  1. Terör destekçisi eş başkanlar tutuklandı
  2. Suriye ve Irak masada

'da kalleş saldırı: 1

'da terör örgütü ile güvenlik güçleri arasında çıkan da 1 oldu

Diyarbakırda kalleş saldırı: 1 şehit

'ın Silvan ilçesinde bir grup 'lı terörist, yol güvenliğini sağlayan güvenlik larına uzun namlulu silahlarla saldırdı. Çıkan da 1 korucu olurken, 1 korucu yaralandı.

Olay, Silvan ilçesi Çardak ve Susuz köyleri arasında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, bir grup PKK'lı terörist tarafından yol güvenliğini sağlayan güvenlik korucularına uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Korucuların da karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 1 korucu şehit olurken, 1 korucu da yaralandı. Yaralı korucu Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
Etiketler: , , , ,
  • 28 Kasım 2016, Pazartesi 22:35
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar