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'nin sorumlusu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü 'nin sorumlusu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHKP-Cnin kilit ismi tutuklandı!
İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü 'nin sorumlusu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerini engellemek için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında örgütün Gazi Mahallesi sorumlusu olduğu belirlenen V.P. takibe alındı. Yapılan takiplerin ardından düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen V.P'nin, yapılan sorgulamada değişik tarihlerde Gazi Mahallesi'nde korsan gösterilere katıldığı ve örgüt adına çok sayıda cezalandırma eylemlerinde bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca şüphelinin çok sayıda vatandaşı darp ve tehdit ettiği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi 21:05
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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T&#220;RK TÜRK

bunların tipine bakın ne mal olduğunu anlarsın.

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evet0
hayır0
cevapla 28.11.2016 22:08
HAGEMANN HAGEMANN

BU SEREFSIZLER SÖZDE KOMUNISTLIGI FAKA FASIST AVRUPADAN DISARI CIKMIYORLAR BUNUN NERESI DKP-C IMIS YALAN BUNLAR SATILMIS MAYMUNLARDAN BASKASI DEGIL:

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.11.2016 21:58
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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