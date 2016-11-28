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Cudi'de PKK'ya dev

Terörle mücadele kapsamında yapılan da 'na hava harekatı düzenlendi. Sikorsky helikopterlerle taşınan lar da bölgeye indirilirken silah sesleri kent merkezinden duyuldu.

Komandolar Sikorskylerle Cudiye indi!
'ın merkez bölgesinde, bir grup PKK'lı teröristin tespit edilmesi üzerine hava destekli başlatıldı. Belirlenen noktalar top atışları ve taaruz tipi helikopterlerle yoğun ateş altına alındıktan sonra bölgeye lar indirildi.
Cudi Dağı'nda bugün öğlen saatlerinde tespit edilen bir grup PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi için Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndan belirlenen bölgelere top ve obüs atışları yapıldı. Ardından taaruz tipi Kobra helikopterler bölgeyi havadan yoğun ateş aldı. Sikorsky helikopterlerle taşınan komandolar da bölgeye indirildi. Silah sesleri kent merkezinden duyuldu. Teröristlerin bulunduğu bölgeden dumanlar yükselirken, operasyon devam ediyor.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi 15:31
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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&#246;zer özer

Allah vatan evlatlarımızın yardımcısı olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.11.2016 17:46
Nefi Nefi

İmha edin ama yıllardır PKK nın başları niçin yakalanamadı?

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 28.11.2016 16:52
FENERLİ FENERLİ

ŞEREFSİZLERİ İMHA EDERLER İNŞALLAH TESLİM ALMAZLAR ZAYİYAT VERMEDEN

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 28.11.2016 16:10
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