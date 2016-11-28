Cudi Dağı'nda bugün öğlen saatlerinde tespit edilen bir grup PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi için Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndan belirlenen bölgelere top ve obüs atışları yapıldı. Ardından taaruz tipi Kobra helikopterler bölgeyi havadan yoğun ateş aldı. Sikorsky helikopterlerle taşınan komandolar da bölgeye indirildi. Silah sesleri kent merkezinden duyuldu. Teröristlerin bulunduğu bölgeden dumanlar yükselirken, operasyon devam ediyor.
Cudi'de PKK'ya dev operasyon
Terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonda Cudi Dağı'na hava harekatı düzenlendi. Sikorsky helikopterlerle taşınan komandolar da bölgeye indirilirken silah sesleri kent merkezinden duyuldu.
Cudi Dağı'nda bugün öğlen saatlerinde tespit edilen bir grup PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi için Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndan belirlenen bölgelere top ve obüs atışları yapıldı. Ardından taaruz tipi Kobra helikopterler bölgeyi havadan yoğun ateş aldı. Sikorsky helikopterlerle taşınan komandolar da bölgeye indirildi. Silah sesleri kent merkezinden duyuldu. Teröristlerin bulunduğu bölgeden dumanlar yükselirken, operasyon devam ediyor.
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Allah vatan evlatlarımızın yardımcısı olsun
İmha edin ama yıllardır PKK nın başları niçin yakalanamadı?
ŞEREFSİZLERİ İMHA EDERLER İNŞALLAH TESLİM ALMAZLAR ZAYİYAT VERMEDEN
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