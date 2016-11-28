Çocuk canavarı

Konya'da 21 Ekim Perşembe günü 7 yaşındaki Yakup, 9 yaşındaki İsmail ve 12 yaşındaki Resul Çiçek kardeşler, okul harçlıklarını çıkartmak için mendil satmaya başladı. Aralarında daha önce husumet bulunan ve trafikte karşılaşan 37 yaşındaki Cumali Çetin minibüsüyle, 42 yaşındaki Atilla Mayda'nın kullandığı otomobili kovalamaya başladı. Mayda, trafik ışıklarında durdu. Bu sırada minibüs araca hızla çarptı. Kaldırıma çıkan otomobil, 3 kardeşi altına aldı. Yakup ve Resul Çiçek, hayatını kaybetti. Ağır yaralanan İsmail, tedavisinin ardından taburcu edildi. Atilla Mayda ve Cumali Çetin ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İsmail Çiçek, "Benim tek arkadaşım; kardeşim ve ağabeyimdi. Onlarla mahallede top oynardık. Artık ben kiminle oynayacağım. Ben de maça gitmek istiyorum. Galatasaray maçına gitmek istiyorum" dedi. İki oğlunu toprağa veren baba Mehmet Çiçek ise şunları söyledi: "2 evladımı kaybettim. Allah kimseye göstermesin. Kazadan sonra eve giremez olduk. Her yerde anıları var. Olay olduğunda ben köydeydim. Duyar duymaz geldim. Çocuklarıma çarpan kişiler hakkında şikayette bulundum."