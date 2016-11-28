Yol Durumu
  1. Vicdansızlar
  2. Tekno çoban

kuyruğu!

Dereden erkek cesedi çıktı. Olayı gören koştu, çekmek için birbiriyle yarıştı. Polisin uyarısı bile fayda etmedi

Ceset kuyruğu!
İnsanlık ölmüş dedirten bu 'in Urla ilçesinden geldi. Halkapınar otobüs durakları yakınındaki derede gören vatandaşlar polise haber verdi. Bölgeye giden polis, çevreyi güvenlik şeridiyle kapatıp itfaiye ve sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı. Polisin önlem aldığını gören onlarca kişi, derenin çevresinde toplanıp cep telefonlarıyla görüntü almaya başladı.

ÇOCUKLARA BİLE İZLETTİLER
Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen ısrarla dere kenarında bekleyen meraklı kalabalık arasında çocukların da olması dikkat çekti. İtfaiyenin merdivenli aracıyla dereye yaklaşan görevliler, cesedi çamurlu suyun içinden çıkarttı. Yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen kişinin 50 yaşlarında bir erkek olduğu belirtildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: , ,
  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar