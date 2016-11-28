Ceset kuyruğu!

İnsanlık ölmüş dedirten bu fotoğrafİzmir'in Urla ilçesinden geldi. Halkapınar otobüs durakları yakınındaki derede ceset gören vatandaşlar polise haber verdi. Bölgeye giden polis, çevreyi güvenlik şeridiyle kapatıp itfaiye ve sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı. Polisin önlem aldığını görenonlarca kişi, derenin çevresinde toplanıpcep telefonlarıyla görüntü almaya başladı.
ÇOCUKLARA BİLE İZLETTİLER Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen ısrarladere kenarında bekleyen meraklı kalabalıkarasında çocukların da olması dikkat çekti. İtfaiyenin merdivenli aracıyla dereye yaklaşan görevliler, cesedi çamurlu suyun içinden çıkarttı. Yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen kişinin 50 yaşlarında bir erkek olduğu belirtildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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