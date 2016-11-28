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Cennet’i neden vurdun?

’da ’cü hain ’nin vurduğu Özel Harekat’ta düşen ’in babası konuştu: Kızımı şehit eden misket bombasını saklıyorum. O bombayı atan pilotun gözlerinin içine bakmak istiyorum

Cennet’i neden vurdun?
15 Temmuz girişimi sırasında 'cü hain un 'nda bulunan 'na attığı bomba sonrasında 50 Özel Harekatçı olmuştu. Şehit olanlardan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in Kayseri'nin Bünyan İlçesi'nde oturan ailesi; eşyalarının, kendisini şehit eden misket bombasının parçasının ve patlamada kullanılamaz hale gelen telefonunun da bulunduğu bir hatıra köşesi yaptırdı. Şehit 'i ve 'daki hain darbe girişimini unutturmayacaklarını söyleyen baba Yahya Kemal Yiğit, "Cennet daha 7.-8. sınıfa giderken olmaya karar vermişti. Ama Allah ona üniversitede kısmet etti. Yani polis olmayı çok seviyordu" diyerek nasıl polis olduğunu anlattı. Cennet'in en son Ramazan Bayramı'nda Kayseri'ye geldiğini ve tüm akrabalarıyla buluştuğunu anlatan baba , "Şehit olmadan bir hafta önceydi. Bize bayram ziyaretine gelmişti. Anneannesini çağırdı ve 'Gel benim pamuk anneannem, seninle de fotoğraf çekinelim' dedi. Ona sarılarak 'Ben şehit olacağım ve önce seni yanıma alacağım' diye konuştu. Bu şehit olmadan tam bir hafta önceydi" ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTE ATMADILAR
Özel Harekat Daire Başkanlığı'na F-16'dan atılan misket bombasının bir parçasını gösteren baba Yahya Kemal Yiğit, "Çocuğumuz şehit olduğunda düzenlenen cenaze töreninde Özel Harekat Başkanlığı'nda bu şarapneli buldum ve sorduğumda, 'Amca bu misket bombasının bir parçası' dediler. İşte bu teröristlere atmadıkları bombayı bizim çocuklarımıza attılar. Bunlar bu kadar namert. Bunu yapan insan olabilir mi? Bu nasıl bir canilik? Kendi paralarımızla aldığımız silahları bize doğrulttular. Öbür tarafta zaten hesap verecekler ama bu roketi, bu füzeyi atan pilotun yüzüne bakmak istiyorum. İnşallah Allah bana fırsat verirse sadece gözüne bakmak istiyorum. Başka bir şey istemiyorum" şeklinde konuştu.



SON TABLO
Cennet'in eşyalarından bir hatıra vitrini oluşturan abla Emine Yiğit, şehit olan kardeşinin ressamlığı olduğunu da söyledi. Acılı abla "Cennet güzel sanatlardan resim öğretmeni mezunuydu. Çok severek yaptığı bir resmiydi bu. Fakat tamamlamak kısmet olmadı Cennet'e... Küçük küçük evde kendisi yapıyordu. Ama şehit olduğu için tamamlamak kısmet olmadı" diye konuştu.


* Baba Yahya Kemal Yiğit, kızını şehit eden misket bombasının parçasını saklıyor.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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