Bilek kesen Sivaslı

Korku filmlerine konu olacak korkunç olay dün Sivas'ta yaşandı. Psikolojik problemleri olan 23 yaşındaki E.Ç., evden çıkarak sanayi sitesine gitti. Çalıştığı krom atölyesinin camını kırarak içeri girdi. Dükkandaki tezgah tipi daire testereyi çalıştırarak iki bileğini kesti. Kanlar içinde kalan genç, bileklerini burada bırakarak yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki evine koşarak gitti. Durumu fark eden vatandaşlar ise gözlerine inanamadı.



ARAMA ÇALIŞMALARI 2 SAAT SÜRDÜ!

Ailesi tarafından hemen hastaneye kaldırılan E.Ç.'nin bilekleri polis ekipleri tarafından aranmaya başlandı. Gencin şüpheli ifadeleri üzerine birçok noktada arama yapan ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonrasında doğru adresi öğrenerek kopan bilekleri buldu. E.Ç.'nin atölyede bulunan bilekleri, sağlık ekipleri tarafından alınarak dikilmek üzere hastaneye götürüldü. Genç, Kalp Damar Cerrahi Servisi'nde ameliyata alınırken, operasyonun 8 saat süreceği öğrenildi.