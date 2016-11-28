Bilek kesen Sivaslı

Korku filmlerine konu olacak korkunç olay dün Sivas'ta yaşandı. Psikolojik problemleri olan 23 yaşındaki E.Ç., evden çıkarak sanayi sitesine gitti. Çalıştığıkrom atölyesinin camınıkırarak içeri girdi.Dükkandaki tezgah tipidaire testereyi çalıştırarak iki bileğini kesti. Kanlar içinde kalan genç, bileklerini burada bırakarak yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki evine koşarak gitti. Durumufark eden vatandaşlar ise gözlerine inanamadı.
ARAMA ÇALIŞMALARI 2 SAAT SÜRDÜ! Ailesi tarafından hemen hastaneye kaldırılanE.Ç.'nin bilekleri polis ekipleri tarafından aranmayabaşlandı. Gencin şüpheli ifadeleri üzerine birçoknoktada arama yapan ekipler, yaklaşık 2 saat sürençalışmalar sonrasında doğru adresi öğrenerek kopanbilekleri buldu. E.Ç.'nin atölyede bulunan bilekleri, sağlık ekipleri tarafından alınarak dikilmek üzere hastaneye götürüldü. Genç, Kalp Damar CerrahiServisi'nde ameliyata alınırken, operasyonun8 saat süreceği öğrenildi.
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