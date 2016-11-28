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Başbakan Yıldırım 'ya gidecek

6-7 Aralık tarihlerinde 'ya gidecek olan Başbakan , Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ile biraraya gelecek.

Binali Yıldırımdan kritik ziyaret

Başbakan 6-7 Aralık tarihlerinde 'yı ziyaret edecek. Başbakan Binali Yıldırım'ın Rusya gezisi Moskova ve Kazan'ı kapsayacak. Başbakan Yıldırım'ın ziyareti sırasında Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ile biraraya geleceği bildirildi.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi 18:26
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