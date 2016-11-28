Başbakan Binali Yıldırım 6-7 Aralık tarihlerinde Rusya'yı ziyaret edecek. Başbakan Binali Yıldırım'ın Rusya gezisi Moskova ve Kazan'ı kapsayacak. Başbakan Yıldırım'ın ziyareti sırasında Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ile biraraya geleceği bildirildi.