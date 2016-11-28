Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 5 yaşındaki Sümeyye Kübra Demir, 3 gün önce evinin yakınındaki sondaj kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri, 35 santim genişliğinde olan sondaj kuyusunda kurtarma çalışmasında yetersiz kalınca AFAD ve AKUT ekiplerinden de yardım istendi. Ekipler, kuyunun yanında iş makinesiyle kazı yaparak 30 saatin ardından kız çocuğunun cansız bedenine ulaştı. Minik Sümeyye'nin cenazesi günlerdir kuyunun başında bekleyen ailesine teslim edildi. Gözyaşları dinmeyen baba Mehmet Demir "Tarla sulamak için 3 ay önce özel bir şirkete sondaj kuyusunu açtırdık. Ancak 20 metre kazmamıza rağmen su çıkmayınca üstünü tahtalarla kapatmıştık. Daha sonra tahtaları kaldırmışlar. Cuma günü biz tarlada çalışırken, kızım oradan geçerken kuyuya düşmüş. 30 saat sonra cansız bedenine ulaştık" dedi.



