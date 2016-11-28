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Ameliyat olmazsa felç kalacak

Ameliyat olmazsa felç kalacak
Niğde'nin İlhanlı Köyü'nde yaşayan Emirhan Avşar'a (16) 2 yıl önce nadir görünen lığı teşhisi konuldu. Hastalığı nedeniyle liseye gidemeyen ve annesinin yardımıyla ayakta durabilen Emirhan'ın babası Alaaddin Avşar, oğlunun omuriliğindeki eğriliğin düzeltilmesi için 30 bin lira gerektiğini belirtti. Anne Nilgün Avşar ise "Bir senedir böyle hasta, okula gidemiyor. Dersleri güzeldi, okuldan geldiğinde ödevini yapardı" diye gözyaşı döktü. Emirhan da "Hayırseverlerden yardım bekliyorum. Yürümekte zorlanıyorum. Yürümek ve okula gitmek istiyorum. Arkadaşlarım ziyaretime geliyor, onları görünce daha da duygulanıyorum. Tarih öğretmeni olmak istiyordum" dedi.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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