Ameliyat olmazsa felç kalacak

Niğde'nin İlhanlı Köyü'nde yaşayan Emirhan Avşar'a (16) 2 yıl önce nadir görünen Skolyozhastalığı teşhisi konuldu. Hastalığı nedeniyle liseye gidemeyen ve annesinin yardımıyla ayakta durabilen Emirhan'ınbabası AlaaddinAvşar, oğlununomuriliğindeki eğriliğindüzeltilmesi için 30bin lira gerektiğini belirtti. Anne Nilgün Avşar ise "Bir senedir böyle hasta, okula gidemiyor. Dersleri güzeldi, okuldan geldiğinde ödevini yapardı" diye gözyaşı döktü. Emirhan da "Hayırseverlerden yardım bekliyorum. Yürümekte zorlanıyorum. Yürümek ve okula gitmek istiyorum. Arkadaşlarım ziyaretime geliyor, onları görünce daha da duygulanıyorum. Tarih öğretmeni olmak istiyordum" dedi.
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