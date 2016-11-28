Adıyaman'da dün yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Yeşim Coşkun ile KaderÇalışkan'a, Mustafa ErsanÖ.'nün kullandığı otomobil çarptı. Genç kızlar, araçla birlikte yaklaşık 50 metre sürüklendi. Çoşkun ve Çalışkan ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekipler tarafından hastaneye kaldırılan genç kızlar tedavi altına alındı. Yeşim Coşkun ile KaderÇalışkan'ın sağlık durumlarınınciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonrası olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan otomobil çekiciyle otoparka çekildi.
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