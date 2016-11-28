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Acı metre

Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan genç kızlara, otomobil çarptı. Aracın önünde 50 metre sürüklenen ikili ağır yaralandı

Acı metre
Adıyaman'da dün yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Yeşim Coşkun ile Kader Çalışkan'a, Mustafa Ersan Ö.'nün kullandığı otomobil çarptı. Genç kızlar, araçla birlikte yaklaşık 50 metre sürüklendi. Çoşkun ve Çalışkan ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekipler tarafından hastaneye kaldırılan genç kızlar tedavi altına alındı. Yeşim Coşkun ile Kader Çalışkan'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonrası olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan otomobil çekiciyle otoparka çekildi.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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