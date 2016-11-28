9 yıl sonra sil baştan

İzmir'de doğuştan epilepsi hastası Alper Okumuş 2007 yılında 4.5 yaşındayken, gribal enfeksiyon nedeniyle götürüldüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde öldü. Ailesi yanlış tedavi iddiasıyla tazminat talebinde bulundu. İdare mahkemesi bu talebi reddederken, kararı Danıştay da onadı. Bunun üzerine ailenin başvurduğu Anayasa Mahkemesi, 'solunum cihazı ve uzman doktor bulunmadığı' iddialarını da dikkate alarak, tam yargı davasının reddedilmesini hak ihlali saydı. Kararla umutlananan ailenin başvurusuyla dava, 9 yıl aradan sonra yeniden başladı. Baba Aytekin Okumuş, eşi Aysun'un anaokulu öğretmenliğini bıraktığını ve bir daha da çocukları olmadığını ifade etti. Okumuş, "Bu kararla davayı kazandık sayılır" diyerek sevincini dile getirdi.