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64 son anda kurtarıldı

64 göçmen son anda kurtarıldı
Çanakkale Ayvacık İlçesi'nde rutin devriye görevi yapmakta olan sahil güvenlik ekipleri, sahilden metrelerce açıklıkta bir lastik botun batmak üzere olduğunu belirledi. Botta Yunanistan'a yasadışı yollardan geçiş yapmak isteyen 64 kaçak göçmenin olduğunu tespit edildi. Yapılan operasyon ile 27'si çocuk, 17'si kadın olan ler karaya getirildi. Oldukça üşümüş ve ıslanmış olan çocuklara giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Göçmenler daha sonra Ayvacık'taki Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
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  • 28 Kasım 2016, Pazartesi
  • Gazete
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