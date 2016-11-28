64 göçmen son anda kurtarıldı

Çanakkale Ayvacık İlçesi'nde rutin devriye görevi yapmakta olan sahil güvenlik ekipleri, sahilden metrelerce açıklıkta bir lastik botun batmak üzere olduğunu belirledi. Botta Yunanistan'ayasadışı yollardan geçiş yapmakisteyen 64 kaçak göçmenin olduğunutespit edildi. Yapılan operasyon ile 27'si çocuk, 17'si kadın olan göçmenler karaya getirildi. Oldukça üşümüş veıslanmış olan çocuklara giyecek veyiyecek yardımı yapıldı. Göçmenler daha sonra Ayvacık'taki Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
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