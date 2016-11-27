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Yaşam savaşını kaybetti

Yaşam savaşını kaybetti
Aksaray'da önceki gün özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 27 yaşındaki Serdar Koçak kullandığı bisikletle, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Elektrikli bisiklet ve hafif ticari araç, yolun kenarındaki sulama kanalına uçtu. Kazada yaralanan Koçak, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan talihsiz adam dün sabaha doğru hayata gözlerini yumdu. Acı haberi alan yakınları yasa boğuldu.
  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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