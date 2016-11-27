Yaşam savaşını kaybetti

Aksaray'da önceki gün özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 27 yaşındaki SerdarKoçak kullandığı bisikletle, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Elektrikli bisiklet vehafif ticari araç, yolun kenarındaki sulamakanalına uçtu. Kazada yaralanan Koçak, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan talihsiz adam dün sabahadoğru hayata gözlerini yumdu. Acı haberi alan yakınları yasa boğuldu.
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