Yanarak can verdi

Manisa'da madende çalışan 24 yaşındaki Bayram Ali Çelik, elbiseleri tinerletutuşunca alevler içinde kaldı. Yaklaşık 50 metre koştuktan sonra yere yığıldı. Yanan genci görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çelik'in öldüğünübelirledi. Çelik'in cesedi olay yerinde yapılan inceleme ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çelik'in dere kenarında ısınmak için tiner kullanırken kazayla elbeselerini mi tutuşturduğunun yoksa intihar mı ettiğinin belirlenmesi için araştırmaların sürdüğü bildirildi. Polis, olaylailgili soruşturma başlattı.
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