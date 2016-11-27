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’de şifa buldu

Ahmet Zincir, trafik kazası sonucu felç kaldı. Doktorların yürüyemez dediği talihsiz genç, Denizli’de gördüğü tedavi ile yürümeye başladı...

Türkiye’de şifa buldu
Almanya'da yaşayan Ahmet Zincir (25), 9 yıl önce geçirdiği trafik kazası ile felç kaldı. Teknisyen İbrahim Zincir ile grafiker Sultan Zincir, oğullarının ayağa kalkabilmesi için yıllarca çare aradı. Avrupa ülkelerinde doktorlara başvuran ailenin umutları hep yarım kaldı. İsviçre'deki bir arkadaşlarının tavsiyesi üzerine anne baba, oğullarını Denizli Pamukkale'de bulunan termal sulara getirme kararı aldı. Burada gördüğü termal tedavi ile 3 ay gibi kısa bir sürede ilerleme kaydeden Zincir'in annesi Sultan Zincir, duygularını şöyle aktardı: "Ahmet 5 dil bilen bir çocuk. Pilot olmak istiyordu. Ancak hayalleri yarım kaldı. Avrupa'da çeşitli merkezlerde tedavi gördü ancak hiçbir sonuç alamadık. Geldikten hemen hemen bir hafta sonra gelişme gösterdi. Şimdi suyun içerisinde yürüme aşamasına geldi. 9 yılda bir gram bile gelişme gösteremedi. 3 ay içerisinde hareket etmeye başlaması bizi çok mutlu etti. Doktorlar, 'iyileşmez, böyle kalır' dediler. Ayağının üzerine dikilemeyen çocuk artık ayağa kalkabiliyor. Hiç konuşamıyordu, ağzını, dudaklarını dahi kapatamıyordu. Eskiden asla dudaklarını birleştirip 'Mama' diyemezken şu anda söyleyebiliyor. Hamdolsun, oğlum burada yürüyecek."
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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