Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "23 Kasım 2016 tarihinde ilimiz Çemişgezek ilçesi Aliboğazı mevkii sınırlarında güvenlik güçlerimizce BTÖ grubu tespit edilmiş, tespit edilen bölgede güvenlik güçlerimizce 4 ayrı hava harekatı düzenlenmiş bölge yoğun ateş altına alınmıştır. Planlanan operasyon sonrası 25 Kasım 2016 günü yapılan arama/tarama faaliyetlerinde (5) terör örgütü mensubunun cesedi ayrıca, 5 EYP düzeneği, 2 el bombası, 2 AK-47 piyade tüfeği, 1 LAW silahı, 2 termal gözetleme dürbünü ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. 5 terörist cesedi ön otopsi işlemleri için Devlet Hastanesi getirilmiş, yapılan ön otopsi işleminin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.
Tunceli'de PKK'ya ağır darbe!
Terörle mücadele operasyonları kapsamında Tunceli'ye düzenlenen hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "23 Kasım 2016 tarihinde ilimiz Çemişgezek ilçesi Aliboğazı mevkii sınırlarında güvenlik güçlerimizce BTÖ grubu tespit edilmiş, tespit edilen bölgede güvenlik güçlerimizce 4 ayrı hava harekatı düzenlenmiş bölge yoğun ateş altına alınmıştır. Planlanan operasyon sonrası 25 Kasım 2016 günü yapılan arama/tarama faaliyetlerinde (5) terör örgütü mensubunun cesedi ayrıca, 5 EYP düzeneği, 2 el bombası, 2 AK-47 piyade tüfeği, 1 LAW silahı, 2 termal gözetleme dürbünü ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. 5 terörist cesedi ön otopsi işlemleri için Devlet Hastanesi getirilmiş, yapılan ön otopsi işleminin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.