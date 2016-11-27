TSK açıkladı! DEAŞ kimyasal gaz kullandı

Genelkurmay Başkanlığınca, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin Haliliye bölgesinde DEAŞ terör örgütü tarafından atılan roket sonucu yaralanan 22 muhalifin göz ve vücutlarında kimyasal gaza maruz kalma belirtilerinin gözlemlendiği açıklandı.



TSK'dan yapılan açıklamada, "Haliliye bölgesinde DEAŞ tarafından atılan roket sonucunda 22 muhalif unsurun göz ve vücutlarında kimyasal gaza maruz kalma belirtileri gözlemlenmiştir." denildi.