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açıkladı! kullandı

​Suriye'nin Haliliye terör örgütü tarafından düzenlenen hain saldırıda yaralanan siviller Kilis'e getirildi. Yaralı siviller üzerinde yapılan inceleme sonucu DEAŞ'ın kullandığı tespit edildi.

TSK açıkladı! DEAŞ kimyasal gaz kullandı

Genelkurmay Başkanlığınca, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin Haliliye bölgesinde terör örgütü tarafından atılan roket sonucu yaralanan 22 muhalifin göz ve vücutlarında a maruz kalma belirtilerinin gözlemlendiği açıklandı.

'dan yapılan açıklamada, "Haliliye bölgesinde DEAŞ tarafından atılan roket sonucunda 22 muhalif unsurun göz ve vücutlarında kimyasal gaza maruz kalma belirtileri gözlemlenmiştir." denildi.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar 09:28
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