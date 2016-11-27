Genelkurmay Başkanlığınca, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin Haliliye bölgesinde DEAŞ terör örgütü tarafından atılan roket sonucu yaralanan 22 muhalifin göz ve vücutlarında kimyasal gaza maruz kalma belirtilerinin gözlemlendiği açıklandı.
TSK'dan yapılan açıklamada, "Haliliye bölgesinde DEAŞ tarafından atılan roket sonucunda 22 muhalif unsurun göz ve vücutlarında kimyasal gaza maruz kalma belirtileri gözlemlenmiştir." denildi.
TSK açıkladı! DEAŞ kimyasal gaz kullandı
Suriye'nin Haliliye terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen hain saldırıda yaralanan siviller Kilis'e getirildi. Yaralı siviller üzerinde yapılan inceleme sonucu DEAŞ'ın kimyasal gaz kullandığı tespit edildi.
Genelkurmay Başkanlığınca, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin Haliliye bölgesinde DEAŞ terör örgütü tarafından atılan roket sonucu yaralanan 22 muhalifin göz ve vücutlarında kimyasal gaza maruz kalma belirtilerinin gözlemlendiği açıklandı.
Etiketler: TSK , DEAŞ , Kimyasal gaz
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