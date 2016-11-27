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Trafiker!

Trafiker!
Hatay Dörtyol'da yaşayan down sendromlu Ramazan Önal, (45) 35 yıldır hemzemin geçitte bekçilik yapıyor. Önal, her gün tıraşını olup memur gibi giyiniyor. Ardından evininin bulunduğu yerden 1 kilometre yürüyüp henzemin geçide gidiyor. Geçitten geçen şoförlere ve trenlere şapkasını çıkararak güler yüzüyle selam veriyor. Sürücülerin verdiği harçlıklarla da geçimini sağlıyor. 'ın çocukluğundan beri hemzemin geçitte beklediğini söyleyen sürücülerden İsmail Kök, "Demiryolları'ndan emekli olması gerekir. Birçok kazayı önledi" dedi.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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