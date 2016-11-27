Hatay Dörtyol'da yaşayan down sendromlu RamazanÖnal, (45) 35 yıldır hemzemin geçitte bekçilik yapıyor. Önal,her gün tıraşını olup memurgibi giyiniyor. Ardından evininin bulunduğu yerden 1 kilometre yürüyüp henzemin geçide gidiyor. Geçitten geçen şoförlere ve trenlere şapkasını çıkararak güler yüzüyle selam veriyor. Sürücülerin verdiği harçlıklarla da geçimini sağlıyor. Ramazan Önal'ın çocukluğundan beri hemzemin geçitte beklediğini söyleyen sürücülerden İsmailKök, "Demiryolları'ndanemekli olması gerekir. Birçokkazayı önledi" dedi.
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