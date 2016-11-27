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Teröre lanet

Gurbetçiler; FETÖ ve ’ya sahip çıkan, mültecilere sırtını dönen Avrupa’ya “Terör insanlık suçudur” mesajı verdi

Teröre lanet
Avrupa ülkelerinin Türkiye üzerinde son günlerde yaptığı karalama ve kasıtlı operasyonlara en büyük tepki Avrupa'da yaşayan Türkler'den geldi. 'nın şehrinde faaliyet gösteren 10 sivil toplum derneğin inisiyatifinde dün kentin 'Bours' meydanında 'Teröre Lanet Demokrasiye Evet' mitingi düzenlendi. Mitinge Fransa'ya komşu olan Almanya ve İsviçre'den binlerce Türk katıldı. Meydanda Türk ve Fransız bayraklarını dalgalandıran Türkler, 'Terörün rengi dini yoktur', 'Terör insanlık suçudur', 'Teröre destek demokrasi midir?' yazılı dövizler taşıdı, sloganlar attı. İki saat süren mitingde 'Kahrolsun ', 'Kahrolsun Fetö', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları da Strasbourg sokaklarında yankılandı.

SURİYELİLER DE KATILDI
Mitinge katılanlar, Avrupa ülkelerinden terörle mücadele konusunda Türkiye'yi desteklemelerini istedi. Yaklaşık 100 civarında polisin tedbir aldığı mitingde herhangi bir olay yaşanmadı. Mitinge ayrıca çok sayıda Suriyeli göçmen de katılırken Aylan bebek fotoğrafları taşıyarak Avrupa'nın mülteci krizine çözüm bulması gerektiğini savundu.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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