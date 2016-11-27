Avrupa ülkelerinin Türkiye üzerinde son günlerde yaptığı karalama ve kasıtlı operasyonlara en büyük tepki Avrupa'da yaşayan Türkler'den geldi. Fransa'nın Strasbourg şehrinde faaliyet gösteren 10 sivil toplum derneğin inisiyatifinde dün kentin 'Bours' meydanında'Teröre Lanet DemokrasiyeEvet' mitingi düzenlendi. MitingeFransa'ya komşu olan Almanyave İsviçre'den binlerce Türkkatıldı. Meydanda Türk ve Fransız bayraklarını dalgalandıran Türkler, 'Terörün rengi dini yoktur', 'Terörinsanlık suçudur', 'Teröre destekdemokrasi midir?' yazılı dövizler taşıdı, sloganlar attı. İki saat süren mitingde 'Kahrolsun PKK', 'Kahrolsun Fetö', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları da Strasbourg sokaklarında yankılandı.
SURİYELİLER DE KATILDI
Mitinge katılanlar, Avrupa ülkelerinden terörle mücadele konusunda Türkiye'yi desteklemelerini istedi. Yaklaşık 100 civarında polisin tedbir aldığı mitingde herhangi bir olay yaşanmadı. Mitinge ayrıca çok sayıda Suriyeligöçmen de katılırken Aylan bebekfotoğrafları taşıyarak Avrupa'nınmülteci krizine çözüm bulmasıgerektiğini savundu.
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