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Şükür kavuşturana

Şükür kavuşturana
Geçici görevle 16 aydır Ağrı'da görev yapan Köklüce Jandarma Komando Taburu'nun 'ın ilçesine dönüşü nedeniyle tören düzenlendi. Davullu zurnalı törende komandolar için kurban kesildi, dualar edildi. Yakınlarından uzak kalan askerlerin eşleri, çocukları, anne ve babalarıyla kavuşma anları ise görenleri duygulandırdı. Komando yakınları gözyaşlarını tutamazken, askerler de yakınlarıyla hasret giderdi.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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