Şükür kavuşturana

Geçici görevle 16 aydır Ağrı'da görev yapan Köklüce Jandarma Komando Taburu'nun Tokat'ın Niksar ilçesine dönüşü nedeniyle tören düzenlendi. Davullu zurnalıtörende komandolar için kurban kesildi,dualar edildi. Yakınlarından uzak kalan askerlerin eşleri, çocukları, anne ve babalarıyla kavuşma anları ise görenleri duygulandırdı. Komando yakınları gözyaşlarını tutamazken, askerler de yakınlarıyla hasret giderdi.
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