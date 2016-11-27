Son dokunuş

Diyarbakır'ınLice ilçesindeteröristlerle çıkançatışmada şehitolan Uzman ÇavuşMehmet Arıyeşiliçin de memleketiEskişehir'de törendüzenlendi. Kültürve Turizm BakanıProf. Dr. NabiAvcı'nın da katıldığıtörende, gözyaşlarıiçinde tabuta sarılaneşi İpek Arıyeşil,asker elbisegiydirip getirdiği 3yaşındaki oğlu FatihArıyeşil'e, "Bakbaban burada.Öp hadi babanı"dedi. Anne HamideArıyeşil ise "Bırakınoğlumu son birkere öpeyim" diyegözyaşı döktü.Şehidin 3 yaşındakioğlu da babasınıgözyaşları içinde elsallayarak uğurladı.'Fırat KalkanıHarekatı'operasyonunda şehit olan PiyadeUzman Çavuş Kader Acar daZonguldak'ta son yolculuğunauğurlandı. Şehidin eşi GülümUzun'un "En büyük korkumuzkavuşamamaktı. Böyle mianlaşmıştık biz seninle? Söylebana böyle mi anlaşmıştık?" sözlericenazeye katılanları kahretti. Aynıoperasyonda şehit olan Astsubay HalilTopuz'un cenazesi ise Bitlis'inAhlat ilçesinde defnedildi.
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