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Son dokunuş

Türkiye dün üç şehidi için ağladı. ’da olan Uzman Çavuş ’in 3 yaşındaki oğlu ise babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü

Son dokunuş
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada olan Uzman Çavuş için de memleketi Eskişehir'de tören düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın da katıldığı törende, gözyaşları içinde tabuta sarılan eşi İpek Arıyeşil, elbise giydirip getirdiği 3 yaşındaki oğlu Fatih Arıyeşil'e, "Bak baban burada. Öp hadi babanı" dedi. Anne Hamide Arıyeşil ise "Bırakın oğlumu son bir kere öpeyim" diye gözyaşı döktü. Şehidin 3 yaşındaki oğlu da babasını gözyaşları içinde el sallayarak uğurladı. 'Fırat Kalkanı Harekatı' operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kader Acar da Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Gülüm Uzun'un "En büyük korkumuz kavuşamamaktı. Böyle mi anlaşmıştık biz seninle? Söyle bana böyle mi anlaşmıştık?" sözleri cenazeye katılanları kahretti. Aynı operasyonda şehit olan Astsubay Halil Topuz'un cenazesi ise Bitlis'in Ahlat ilçesinde defnedildi.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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