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Skandal karar

Skandal karar
Almanya'da Eyalet Yüksek Mahkemesi konusunda skandal bir karara imza attı. nde yer alan haberde mahkemenin devlet güvenliği koruma senatosu hakimi, PKK'nın eski Bremen bölge sorumlusu Beşir kod adlı Hasan K. isimli teröristi bir yıl dokuz ay hapse çarptırdı fakat bu cezayı erteleyerek sanığı serbest bıraktı. Duruşmayı izlemeye 70 terör örgütü üyesi kararı alkışladı. Daha önce benzer davada 3 terörist 3'er yıl hapis alırken bu kez hakim PKK'nın DEAŞ ile mücadele ettiği ve Türkiye'nin teröre yardım ettiği gerekçelerini ortaya koyarak teröristi serbest bıraktı. Duruşmanın sonunda Alman hakimin, sanığın siyasi yaşamının "saygı ile karşıladığını" dile getirdiği belirtildi.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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