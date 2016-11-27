Skandal karar

Almanya'da Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi terör örgütüPKK konusunda skandal bir karara imza attı. Welt gazetesinde yer alan haberde mahkemenin devlet güvenliği koruma senatosu hakimi, PKK'nın eski Bremen bölge sorumlusu Beşir kod adlı HasanK. isimli teröristi bir yıl dokuzay hapse çarptırdı fakat bucezayı erteleyerek sanığı serbestbıraktı. Duruşmayı izlemeye 70 terör örgütü üyesi kararı alkışladı. Daha önce benzer davada 3 terörist 3'er yıl hapis alırken bu kez hakim PKK'nın DEAŞ ile mücadele ettiği ve Türkiye'nin teröre yardım ettiği gerekçelerini ortaya koyarak teröristi serbest bıraktı. Duruşmanın sonunda Alman hakimin, sanığın siyasi yaşamının "saygı ile karşıladığını" dile getirdiği belirtildi.
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