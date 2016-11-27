Sivil engel şüpheli ölüm

Soygun girişimi, İstanbul Şişli'deki akaryakıt istasyonunda önceki akşam yaşandı. İki sivil polis, iki hırsıza engel oldu. Birini yakaladı. Polise ateş açan soyguncu ise izini kaybettirdi. Ancak fazla kaçamadı. Yakalanan Serdar D.(19) gözaltına alındı. Eşgali belirlenen kaçan hırsız aranıyor. Öte yandan akaryakıt istasyonu yakınında seyir halindeki bir otomobile nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun isabet etmesi sonucu mali müşavir Halil Karanfil (42) ağır yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Karanfil, kurtarılamadı. Polis, merminin hangi silahtan çıktığını araştırıyor. Cenaze ise otopsi için adli tıpa kaldırıldı. Karanfil'in yakınları "Kur-andersinden Okçular Tekkesi'ndeki evinedönmek için yoldaydı. Hep kavgadanuzak duran bir insanın böyle bir olaydaöldürülmesi bizi şok etti. Kaderi babasınabenzedi. Babasını da 44 yaşında şekerhastalığından kaybetmiştik. Geride ikiyetim bıraktı" dedi. Cenazenin bugün öğle vakti Kasımpaşa Kabil Camisi'nden kaldırılıp Kulaksız Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
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