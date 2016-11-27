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Sivil engel şüpheli ölüm

yi soymak isteyen maskeli silahlı iki kişiye sivil polis engel oldu. Bölgeye yakın bir noktada ise mali müşavir Halil İbrahim Karanfil, otomobilinde ölü bulundu

Sivil engel şüpheli ölüm
Soygun girişimi, İstanbul 'deki akaryakıt istasyonunda önceki akşam yaşandı. İki sivil polis, iki hırsıza engel oldu. Birini yakaladı. Polise ateş açan cu ise izini kaybettirdi. Ancak fazla kaçamadı. Yakalanan Serdar D.(19) gözaltına alındı. Eşgali belirlenen kaçan hırsız aranıyor. Öte yandan akaryakıt istasyonu yakınında seyir halindeki bir otomobile nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun isabet etmesi sonucu mali müşavir Halil Karanfil (42) ağır yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Karanfil, kurtarılamadı. Polis, merminin hangi silahtan çıktığını araştırıyor. Cenaze ise otopsi için adli tıpa kaldırıldı. Karanfil'in yakınları "Kur-an dersinden Okçular Tekkesi'ndeki evine dönmek için yoldaydı. Hep kavgadan uzak duran bir insanın böyle bir olayda öldürülmesi bizi şok etti. Kaderi babasına benzedi. Babasını da 44 yaşında şeker hastalığından kaybetmiştik. Geride iki yetim bıraktı" dedi. Cenazenin bugün öğle vakti Kasımpaşa Kabil Camisi'nden kaldırılıp Kulaksız Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Mustafa KAYA
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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