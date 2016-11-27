Şirvan'da bir işçinin daha cenazesine ulaşıldı

Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde 17 Kasım'da meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçiler için başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

90 KİŞİ VE 40 İŞ MAKİNESİ ARIYOR

AFAD, UMKE, Türk Kızılayı ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen aramalar 90 uzman personel ve 40 iş makinesiyle devam ederken, toprak altında kalan bir işçinin daha cesedi çıkarıldı.

Enkaz altından çıkartılan ceset, otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Ekiplerin, enkaz altında bulunan 5 işçiye ulaşmak için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarında daha önce 10 işçinin cesedi çıkarılmıştı.

KALAN 4 İŞÇİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Siirt'in Şirvan İlçesine bağlı Maden Köyündeki bakır madeninde meydana gelen heyelan faciasında toprak altında kalan 5 işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürerken, saat 22.00 sıralarında bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Uzman köpeklerin yardımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda Mahmut Batumak'ın da cesedi çıkarıldı. Heyelan altındaki 4 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.