Serbest sürüş

Tekirdağ'da dün TIR'ın sürücüsü Ali C. direksiyon başında bir anda bayıldı. Kontrolden çıkan araç, orta refüje çarptıktan sonra beton bloklara sürtünerek ilerlemeye devam etti. Durumu fark eden temizlik işçileri, hareket halindeki TIR'a binip aracı durdurmayı başardı. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ekipler, Ali C.'nin alkol ya da uyuşturucu madde aldığını belirledi. Kendine gelen sürücü, uykusuz ve yorgun olduğunu, bu nedenle tansiyonun düştüğünü ve gözlerinin karardığını söyleyerek yoluna devam etmek istedi. Yürümekte dahi zorlanan Ali C. polislerin ısrarlı soruları üzerine, sonunda bonzai kullandığını itiraf etti. Kan testi için hastaneye götürülen sürücü "Kurban olayım ehliyetimi almasınlar" diye yalvardı.



Levent SİLİSTRE