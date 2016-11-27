‘Satıcı değil içiciyim’ dedi

Adana'da dün yol uygulaması yapan emniyet güçleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada motor kaputuna gizlenmiş bir kilo 170 gramkokain buldu. B.H.K (24) ile sevgilisi Y.B. (20) gözaltına alındı. B.H.K'nın polise verdiği ifadesinde, içici olması nedeniyle torbacılara para kaptırmamak için İstanbul'a giderek bir kilo 170 gram kokaini piyasa değeri olan 110bin dolar yerine 55 bin dolara aldığınısöylediği öğrenildi. Öte yandan çiftin nişanlanacakları ortaya çıktı.
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