Rezid'Hans'

Türkiye kendi çıkarları için hareket etti hem içeriden hem dışarıdan saldırıya uğradı. Almanya, İngiltere başta olmak üzere tüm Avrupa adeta Türkiye'ye savaş açtı. Üst Akıl'ın Türkiye'deki kuklaları ise kendi ülkeleri için değil yabancılar için çalıştı. Son olarak OHAL ve PKK'ya karşı yapılan operasyonları bahane eden Avrupa Parlamentosu da "Türkiye ile müzakereleri durdurma" çıkışı yaptı. Teröre en çok sahip çıkan ülke ise en baştan beri Almanya oldu. Yıllarca DHKP-C'nin adeta merkezi olan ülke PKK ve FETÖ'ye kucak açtı. Almanya'nın son yaptıkları ise terör seviciliği konusunda sınır tanımadıklarını gösterdi.

Zekeriya Öz, gizli belgeleri vermek şartıyla Almanya tarafından korumaya alındı. FETÖ'cü terörist beş yıldızlı bir otelde kalıyor ve Zaman Gazetesi'nde örgütün paraların koordine ediyor.





'in ezberleri bozan programı Almanya'daki FETÖ 'cülerin izini sürmek için Frankfurt'a gitti. Zaman Gazetesi'nin buradaki binası BND tarafından korunarak kara propagandasına devam ederken adeta karargaha dönen gazetenin kontrolünü ise kaçak Zekeriya Öz 'ün yaptığı anlaşıldı. 15 Temmuz öncesinde Almanya'ya kaçan Öz, ülkeye ilk geldiğinde bir müddet bu binada kaldı. Ardından dev bir alana yayılan bu medya kompleksinin yakınında bir otelde konakladı.. FETÖ'nün Avrupa'daki karargahı olarak belirlenen noktada Öz'ün kaçırdığı belgeler ve bir montaj odası olduğu da belirlendi. Mannheim-Frankfurt-Brüksel üçgeninde geçen Öz'ün ise haftada en az bir kez buraya gelerek örgüt faaliyetlerini koordine ettiği öğrenildi.