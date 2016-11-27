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Rezid'Hans'

ve ile mücadele nedeniyle Türkiye’ye adeta savaş açan , teröre sahip çıkmaya devam etti. FETÖ’cü ’ü Frankfurt’ta 5 yıldızlı otelde ağırlayan Hanslar, PKK’nın Bremen temsilcisini de “Terörist değil” diye saldı

RezidHans

Türkiye kendi çıkarları için hareket etti hem içeriden hem dışarıdan saldırıya uğradı. , İngiltere başta olmak üzere tüm Avrupa adeta Türkiye'ye savaş açtı. Üst Akıl'ın Türkiye'deki kuklaları ise kendi ülkeleri için değil yabancılar için çalıştı. Son olarak OHAL ve 'ya karşı yapılan operasyonları bahane eden Avrupa Parlamentosu da "Türkiye ile müzakereleri durdurma" çıkışı yaptı. Teröre en çok sahip çıkan ülke ise en baştan beri Almanya oldu. Yıllarca DHKP-C'nin adeta merkezi olan ülke PKK ve FETÖ'ye kucak açtı. Almanya'nın son yaptıkları ise terör seviciliği konusunda sınır tanımadıklarını gösterdi.

İşte FETÖ'nün Avrupa'daki terör karargahı

ZEK'E 5 ALMAN AJAN EŞLİK EDİYOR
aHaber'in ezberleri bozan programı Almanya'daki 'cülerin izini sürmek için Frankfurt'a gitti. Zaman Gazetesi'nin buradaki binası tarafından korunarak kara propagandasına devam ederken adeta karargaha dönen gazetenin kontrolünü ise kaçak 'ün yaptığı anlaşıldı. 15 Temmuz öncesinde Almanya'ya kaçan Öz, ülkeye ilk geldiğinde bir müddet bu binada kaldı. Ardından dev bir alana yayılan bu medya kompleksinin yakınında bir otelde konakladı. 5 BND ajanın koruduğu Öz sık sık Zaman binasına gelerek örgütün Avrupa'daki işlerini kontrol etti. FETÖ'nün Avrupa'daki karargahı olarak belirlenen noktada Öz'ün kaçırdığı belgeler ve bir montaj odası olduğu da belirlendi. Mannheim-Frankfurt-Brüksel üçgeninde geçen Öz'ün ise haftada en az bir kez buraya gelerek örgüt faaliyetlerini koordine ettiği öğrenildi.


* Zekeriya Öz, gizli belgeleri vermek şartıyla Almanya tarafından korumaya alındı. FETÖ'cü terörist beş yıldızlı bir otelde kalıyor ve Zaman Gazetesi'nde örgütün paraların koordine ediyor.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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