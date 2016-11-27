Yol Durumu
  1. Kıbrıs Tük Devleti geliyor
  2. Komşu tacizi

PYD kampında büyük

PYD kampında büyük patlama
Suriye'nin iline bağlı ilçesinde terör örgütü PYD'ye ait askeri kampta şiddetli lar meydana geldiği bildirildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü PYD'nin Tel Temur ilçesinde bulunan kampındaki yakıt depolarında nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Art arda şiddetli patlamaların yaşandığı kampta, eğitim amaçlı ABD ve İngiltere askerlerinin de bulunduğu, olayda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
Etiketler: , , ,
  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar