PYD kampında büyük patlama

Suriye'nin Haseke iline bağlı Tel Temur ilçesinde terör örgütü PYD'ye ait askeri kampta şiddetli patlamalar meydana geldiği bildirildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü PYD'nin Tel Temur ilçesinde bulunan kampındaki yakıt depolarında nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Art arda şiddetli patlamaların yaşandığıkampta, eğitim amaçlı ABD ve İngiltereaskerlerinin de bulunduğu, olayda ölü veyaralıların olduğu belirtildi.
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