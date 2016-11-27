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, PKK-PYD'nin yolunu kapattı

operasyonu kapsamında ile birlikte hareket eden , terör örgütü PKK-PYD'nin 'ten 'a uzanacağı yolu kapattı.

ÖSO, PKK-PYDnin yolunu kapattı

Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri () destekli Özgür Suriye Ordusu (), Halep'in kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK'nın 'ten 'a uzanacağı yolu kesti.

Suriye'de terör örgütlerine karşı devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, ÖSO'nun, Türkiye sınırına 28 kilometre mesafedeki Bab ilçesi ve çevresindeki DEAş ve PYD/PKK üzerindeki baskısı artıyor.Geçen hafta Münbiç'ten Bab'a çıkmak için hamle yapan PYD/PKK, Türkiye'nin hava saldırıları ve ÖSO'nun direnişiyle durdurulmuştu.

Bab'ı alarak Suriye'nin kuzeydoğu sınırında başlayan hakimiyet kuşağını Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği bölgelerle birleştirmek isteyen PYD/PKK, ilçenin kuzeydoğusundaki yığınağına devam ediyor.Bu arada, terör örgütünün Bab'a sokulmasını engellemek isteyen TSK destekli ÖSO, Bab-Münbiç yoluna ilerleyerek stratejik önemdeki Acemiye köyü terör örgütü DEAŞ'tan aldı.

Böylece, PYD/PKK'nın Münbiç'teki güçlerini Bab'a sevketmek için kullanacağı yol kesilmiş oldu.ÖSO'nun Bab çevresinde DEAŞ ve PYD/PKK ile eş zamanlı çatışmaları devam ediyor.
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  • 27 Kasım 2016, Pazar 11:54
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