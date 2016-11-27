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O dayakçı yakalandı

O dayakçı yakalandı
Antalya'da otobüs şoförü olan Ali Yılmaz, 22 gün önce 2 kişi tarafından demir çubuklarla darp edildi. O anlar otobüs kameralarına saniye saniye kaydedildi. Yılmaz, kendisini ölesiye döven saldırganları yakalamak için şehrin her yerine afiş yerleştirdi. Bu çalışması sonuç verdi. Dün sabah Ali Yılmaz'ı arayan polis ekipleri saldırganlardan birinin yakalandığını söyledi. İkinci şüphelinin de kimliğinin belirlendiğini söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti: "Şüpheli ifadesinde, otobüse nakit para ile binmek istediğini ve benim buna izin vermediğimi söylemiş. Ailesiyle kendisini indirdiğimi belirtmiş. Bu düzmece bir ifade. İnşallah en kısa sürede diğer saldırgan da yakalanacak."
  • 27 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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