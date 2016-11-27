Minareyi çaldılar!

Muğla Yatağan'da bulunan 116 yıllık Pirli Bey Camisi'nin bakırdan minare külahı, çalınmak istendi. İlçe sakinleri ortaya çıkan manzara karşısında şaşırıp kaldı. Mahalle muhtarı Mefhar Tüzün, yerinden sökülen minare külahırı, tarihi camiinin 500 metre ilerisinde buldu. Külahı sökenlerin bakır levhaları çıkarttıklarını ifade eden Tüzün, "Ağır olduğu için taşıyamayıp bir araç temin etmek için gitmişler. Kaymakamlığa ve jandarmaya durumu bildirdim. Bunu yapanlar insan değil, Müslüman zaten olamaz. İnsanlıkla hiçbir ilgisi yok" dedi.