Minareyi çaldılar!

Muğla Yatağan'da bulunan 116 yıllıkPirli Bey Camisi'nin bakırdan minarekülahı, çalınmak istendi. İlçe sakinleriortaya çıkan manzara karşısında şaşırıpkaldı. Mahalle muhtarı Mefhar Tüzün, yerindensökülen minare külahırı, tarihi camiinin500 metre ilerisinde buldu. Külahı sökenlerinbakır levhaları çıkarttıklarını ifade eden Tüzün,"Ağır olduğu için taşıyamayıp bir araçtemin etmek için gitmişler. Kaymakamlığave jandarmaya durumu bildirdim. Bunuyapanlar insan değil, Müslüman zaten olamaz.İnsanlıkla hiçbir ilgisi yok" dedi.
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